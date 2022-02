Governo Bolsonaro completa dois meses sem líder no Senado. Veja cotados

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) completa, na próxima terça-feira (15/2), dois meses sem um líder do governo no Senado Federal. O posto está vago desde 15 de dezembro do ano passado, após o senador Fernando Bezerra (MDB-PE) entregar o cargo.

O ato foi uma resposta do emedebista à falta de apoio da própria base aliada governista na votação que conduziu o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) ao Tribunal de Contas da União (TCU). Bezerra teve apenas sete votos, ficando atrás do senador mineiro e da senadora Kátia Abreu (PP-TO), que tiveram 52 e 19 votos, respectivamente.

Na ocasião, nem mesmo o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou no líder do governo de seu pai. O liberal votou em Kátia, junto à bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Casa.

