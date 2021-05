Governo Bolsonaro vê Augusto Aras como "goleiro" no bolsolão

Membros do Planalto veem o procurador Augusto Aras como uma espécie de "goleiro" nas investigações sobre o bolsolão, um esquema de manipulação do orçamento que chegou a R$ 3 bilhões. Em consequência, a oposição entende que o melhor caminho é o TCU para responsabilizar o governo Jair Bolsonaro pelo escândalo edit

247 - Membros do governo federal veem o procurador-geral da República, Augusto Aras, como uma espécie de "goleiro" nas investigações sobre o bolsolão. O chefe da PGR foi indicado por Jair Bolsonaro mesmo sem estar na lista tríplice do Ministério Público.

De acordo com a oposição, o melhor caminho para uma investigação passa pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que pode dar as bases para a acusação de um crime de responsabilidade de Bolsonaro nas apurações acerca da compra de apoio no Congresso. A informação foi publicada pela Coluna do Estadão nesta quarta-feira (12).

O bolsolão foi um esquema de manipulação das contas da atual gestão para favorecer aliados - foi criado um orçamento secreto de R$ 3 bilhões e parte dos recursos seria destinado à aquisição de tratores e equipamentos agrícolas por preços ate 259% maiores que os valores de referência. A ideia era beneficiar deputados por meio de emendas parlamentares.

