Governo coage e persegue deputados para garantir voto em Lira, diz Baleia Rossi

247 - Baleia Rossi (MDB-SP), candidato à presidência da Câmara dos Deputados, denunciou as táticas de perseguição a deputados do governo de Jair Bolsonaro, que tenta a qualquer custo eleger Arthur Lira (PP-AL).

"Meu adversário aposta muito nessa palavra 'traição'. Eu aposto na confiança na palavra dos parlamentares. O governo infelizmente está tentando interferir no processo de eleição da Câmara dos Deputados. Está coagindo e perseguindo deputados de forma ostensiva, não só com cargos, mas com emendas extraorçamentárias, o que não é bom para o Parlamento", denunciou Baleia, conforme reportado no Globo.

No entanto, o candidato evitou se posicionar sobre o impeachment do presidente, como é pedido pela oposição.

Ele afirma que não exercerá "juízo de valor" antecipando a condução da pandemia pelo governo.

