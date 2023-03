Governo é pressionado a demitir número 2 da Abin por sua ligação com Anderson Torres

Além do PT, agentes da Abin também fazem pressão alegando que o comando do órgão deixou de ser ocupado por um quadro orgânico e voltou às mãos de um delegado da PF edit

247 - Integrantes do PT estão pressionando o governo Lula a demitir o diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o delegado federal Alessandro Moretti, recém nomeado pelo presidente Lula.

O motivo, segundo informações da jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo, é a ligação entre Moretti e o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e secretário de Segurança do DF Anderson Torres, preso desde 14 de janeiro e investigado por omissão em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com a reportagem, além do PT, agentes da Abin também estão pressionando o governo. Na Abin, o ponto de insatisfação é que o comando do órgão deixou de ser ocupado por um quadro orgânico e voltou às mãos de um delegado da PF.

Há, inclusive, uma demanda antiga para que o diretor-geral da agência seja um funcionário da carreira.

