Governo exonera secretário Nacional de Justiça ligado a Moro

247 - O secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Vladmir Passos de Freitas, foi exonerado pelo governo federal em publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (11). O documento foi assinado pelo ministro chefe da Casa Civil, Braga Netto. A informação é do portal G1.

O substituto de Freitas ainda não foi indicado, após a exoneração que aconteceu devido às alterações no Ministério da Justiça, acrescenta a reportagem.

O novo ministro da Justiça, André Mendonça, também realizou mudanças nos quadros da Polícia Federal, publicadas no DOU nesta segunda-feira. Cargos de direção passaram a ser ocupados por dois ex-superintendentes da PF nos estados exonerados na semana passada.

