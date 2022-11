Governo Lula estuda 'arcabouço jurídico' para derrubar sigilos de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que integra o grupo temático de transparência, integridade e controle do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a equipe - que iniciará os estudos de combate à corrupção - também vai analisar o “arcabouço jurídico” necessário para remover os sigilos impostos nos últimos quatro anos pelo governo Jair Bolsonaro (PL). “Vai [ser modificado], caso esteja extrapolando o razoável, que seja revogado”.

“A gente vai fazer o levantamento de todo esse arcabouço jurídico que há questionamento e há um entendimento que precisa ser avaliado. Não cabe ao grupo propor, mas levantar as informações e dizer como está a situação. Aí, o próprio presidente Lula e o vice-presidente Alckmin vão tomar as decisões. O grupo vai apresentar metas, ações e sugestões”, disse Câmara nesta sexta-feira (18), de acordo com o Metrópoles.

O governador pernambucano observou, ainda, que “a prioridade maior do grupo é o resgate do controle social e a participação da sociedade civil dentro desse processo de planejamento e controle das ações do governo. Nos últimos quatro anos se ouviu pouco. Ainda estamos numa fase inicial. A primeira reunião do grupo é hoje. A gente nem definiu ainda o que cada membro vai cuidar. Já tem um conjunto de informações a serem vistas”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.