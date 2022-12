Governo Lula terá 37 ministérios, anuncia Rui Costa, futuro ministro-chefe da Casa Civil

Apoie o 247

247 - Futuro ministro-chefe da Casa Civil, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou neste sábado (17) que o novo governo Lula (PT) terá 37 ministérios.

"Foi um pedido do presidente, que foi, ao desmembrar os ministérios, não haver ampliação de cargos. Ou seja, o custo e o volume de gastos se manter independente da quantidade de ministérios. Então nós estamos finalizando a estrutura com 37 ministérios", disse o futuro ministro.

Costa contou que os ministérios da Pesca, Cidades e Esporte voltarão a existir, além das pastas específicas para os Povos Originários e Gestão.

O atual Ministério da Infraestrutura, segundo ele, será dividido em Ministério dos Transportes - responsável por cuidar de rodovias e ferrovias - e Ministério dos Portos e Aeroportos

A declaração foi dada por Costa a jornalistas após uma reunião com o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, com o ex-ministro Aloizio Mercadante - futuro presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) - e com a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), que acompanhou Costa na entrevista.

Rui Costa disse que Lula deverá anunciar novos ministros ao longo da próxima semana.

