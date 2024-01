Governo negocia com Centrão para diminuir perseguição bolsonarista ao Ministério da Justiça na Câmara

Apoie o 247

247 - A articulação política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer aproveitar a mudança no comando da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para evitar que os ataques sistemáticos dos bolsonaristas e da chamada “bancada da bala” feitos a Flávio Dino - que está deixando o Ministério da Justiça e Segurança Pública para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) - se repitam com Ricardo Lewandowski, que assumirá a pasta no início de fevereiro.

Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o deputado Sanderson (PL-RS) deve deixar o comando do colegiado. O PL vai abrir mão do posto para lançar Caroline de Toni à presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). “Nos bastidores, interlocutores do Palácio do Planalto dizem querer um nome ameno para presidir a comissão neste ano, e pretendem negociar junto ao Centrão a indicação de um perfil que não cause tantos problemas a Ricardo Lewandowski. Se o PL, porém, se mantiver no comando da Comissão de Segurança, a ideia é indicar o deputado Alberto Fraga (DF)”, destaca a reportagem.

A sucessão no colegiado é monitorada de perto pelo governo, uma vez que a bancada da bala possui maioria para aprovar ou rejeitar projetos que impactam diretamente a política de segurança do governo Lula.

