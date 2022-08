"Graças a Deus aqui no Supremo sempre foi voto vencido", diz ministro após Marco Aurélio Mello declarar voto em Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, relata que “um ministro do STF, ex-colega de Marco Aurélio Mello, que ontem declarou voto em Jair Bolsonaro, afirmou que, “Graças a Deus, o Marco Aurélio aqui no Supremo sempre foi voto vencido”.

Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira (11), em entrevista ao UOL, que, num eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), escolheria o candidato à reeleição.

Para justificar o voto em Bolsonaro, o ex-ministro citou a alternância de poder e o longo período em que o PT esteve no governo. “Não imagino uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante oito anos presidente e praticamente deu as cartas durante seis anos no governo Dilma Rousseff (PT). Penso que potencializaria o que se mostrou no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro, muito embora não seja bolsonarista”, disse.

