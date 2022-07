Grande imprensa quer usar a morte de Marcelo Arruda para fortalecer a terceira via, diz PML

Apoie o 247

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite (PML) em entrevista à TV 247 nesta segunda-feira (11) criticou a cobertura da grande imprensa brasileira sobre o caso do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda, morto pelo policial bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho neste sabado (9). Segundo PML, a mídia hegemônica usou a morte do petista para fortalecer a terceira via.

“Para apagar a responsabilidade de Bolsonaro tenta-se construir uma narrativa de que houve troca de tiros. Quando o Marcelo Arruda atirou ele estava se defendendo de um cidadão que o ameaçou e voltou para cumprir o que havia prometido. Houve um ataque bolsonarista a uma festa de aniversário”, pontuou.

“A grande imprensa está querendo criar um ambiente onde existem duas forças radicais igualmente perversas, que igualmente estão criando uma violência e que é preciso uma terceira via”, acrescentou.

Segundo o jornalista, o país vive um cenário violento promovido pelo governo Bolsonaro. “Nós estamos em um governo que está promovendo a violência. Uma violência difusa, violência da baderna em uma situação típica de desordem para estimular ações fascistas”.

Neste momento ela [a grande imprensa] tinha que mais uma vez deixar claro que existe um responsável pela morte. O de campo, logístico [ Jorge da Rocha Guaranho] e o responsável político que é o Bolsonaro”, finalizou.

