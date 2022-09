Grupo do PSDB de Goiás que apoiou Eduardo Leite declara voto na chapa Lula-Alckmin

Apoie o 247

247 - Um grupo do PSDB de Goiás, que apoiou Eduardo Leite na disputa interna do partido para definir a candidatura à presidência, declarou agora apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Oficialmente, o partido apoia Simone Tebet, do MDB.

“Esse apoio reflete a importância do momento político brasileiro. É a eleição mais complexa dos últimos anos”, declarou o ex-deputado Giuseppe Vecci, da executiva nacional do partido e vice-presidente do PSDB-GO, ao Poder360.

O ex-governador e também ex-tucano José Eliton, hoje no PSB, auxiliou na costura pelo acordo. Segundo ele, o grupo de Marconi Perillo, que preside o partido no Estado, não aderiu ao movimento. “Marconi é outra coisa. Ele assumiu o partido e está focado nas eleições dele”, disse. Perillo é candidato ao Senado.

Alguns tucanos também já declararam voto em Lula, como os ex-ministros Aloysio Nunes e José Gregori. Nesta quarta-feira, reportagem na Folha trouxe a posição do cientista político Sergio Fausto , diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, também em apoio a Lula no primeiro turno.

