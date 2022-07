Grupo Prerrogativas se reúne com Fachin para tratar da violência política

Apoie o 247

ICL

247 - Membros do Grupo Prerrogativas, que reúne diversos juristas, se encontram na tarde desta terça-feira, 26, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, para tratar da violência política no país.

Segundo o blog de Andréia Sadi, no portal g1, o encontro foi a pedido dos juristas. A jornalista informa que o objetivo é reunir apoio para um ato pró-democracia marcado para o dia 11 de agosto, no prédio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

O encontro vem após a decisão de Fachin de criar um grupo de trabalho no TSE para enfrentar a violência política nas próximas eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oficialmente, Fachin fundamentou a criação do grupo com base nas denúncias de violência política contra parlamentares mulheres, o atentado ao diretório do PT em Campinas (SP), além de ataques a jornalistas que cobrem a política nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE