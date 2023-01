GSI é a única pasta da Esplanada que não terá cerimônia de posse

Antes exercido por um militar de extrema-direita, agora o GSI terá como titular um general do círculo próximo de Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) é o único ministério do governo Lula que não terá cerimônia de posse. A decisão foi do próprio ministro, o general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, o Gdias, que foi empossado ontem ao cargo, informa O Globo.

Ele entra no lugar do general Augusto Heleno, cuja exoneração saiu no Diário Oficial deste domingo, dia 1º.

Do círculo mais íntimo de Lula, o novo ministro da pasta é conhecido pela discrição e por evitar aparições públicas - diferente do seu agora antecessor, que foi um dos protagonistas militares do governo de extrema-direita.

O general Gdias comandará um setor sensível do novo governo e sobre o qual paira uma grande desconfiança. Na época da transição, a equipe de Lula descartou os serviços oferecidos pelo GSI por receio de espionagem. Agentes e sistemas de internet e telefone fornecidos pelo órgão no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) foram dispensados.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.