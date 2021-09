GSI faz controle de trio elétrico do Nas Ruas na Paulista

A razão alegada pelo Gabinete de Segurança Institucional é que Bolsonaro estará no trio edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) está fazendo o controle do acesso ao trio elétrico do movimento Nas Ruas na Avenida Paulista, em São Paulo.

A razão alegada pelo GSI é que Bolsonaro estará no trio. A chegada de Bolsonaro está prevista para entre 15h30 e 16h.

O organizador é o ativista Tomé Abduch.

PUBLICIDADE