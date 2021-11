Guedes foge pela segunda de vez de sabatina sobre offshore na Câmara

Apoie o 247

247 e Revista Fórum - O ministro da Economia, Paulo Guedes, fugiu pela segunda vez de sabatina da Câmara dos Deputados, que apura o seu envolvimento em denúncias sobre a milionária offshore nas Ilhas Virgens que lucra com a valorização do dólar frente ao real. O caso foi revelado pelo Pandora Papers .

Guedes seria sabatinado na manhã desta quarta-feira (10) por membros das Comissões de Fiscalização Financeira e Controle; e de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, mas teria avisado na noite desta terça-feira (9) que não poderia comparecer.

Para o deputado Rogério Correia (PT-MG), membro da Comissão de Trabalho ouvido pela Revista Fórum , Guedes fugiu para não falar sobre a PEC do calote.

“Ele que fala que não pode furar teto, está todo feliz com o fura-teto, que é, na verdade, um dinheiro que estão arrumando para o Auxílio Bolsonaro para ver se reverter o caos que está esse governo do ponto de vista de popularidade. Isso influenciou para que o fujão do Paulo Guedes sumisse. Na verdade, ele não aparece desde aquela época em que foi pego com a boca na botija acumulando riqueza com milhões no exterior”, disse o deputado.

Esta foi a segunda vez que Guedes fugiu de dar explicações sobre a offshore, que foi transferida para o comando da esposa, Maria Cristina Bolivar Drummond, e da filha, Paula Drumond Guedes, quando ele entrou no governo Jair Bolsonaro.

A primeira sabatina sobre o caso foi marcada para o dia 13 de outubro, mas dois dias antes Guedes viajou para os Estados Unidos .

