Guilherme Amado: PDT de Ciro deu cheque para Bolsonaro gastar em ano eleitoral e facilitar sua reeleição

Jornalista criticou o PDT, que votou a favor da PEC do calote nos Precatórios para viabilizar o Auxílio Brasil em ano eleitoral edit

247 - O jornalista Guilherme Amado criticou em suas redes sociais o PDT, que votou a favor da PEC do calote nos Precatórios para viabilizar o Auxílio Brasil em ano eleitoral.

“Ciro Gomes dizia que ia tirar o nome dos brasileiros do SPC. Aí vem o partido dele e vota para facilitar o calote em quem venceu na Justiça contra o governo. De sobra, ainda dará um baita cheque para Bolsonaro gastar em ano eleitoral e facilitar sua reeleição. Parabéns, PDT!”, disse Amado.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (4), o texto-base do relator Hugo Motta (Republicanos-PB) para a PEC dos Precatórios (Proposta de Emenda à Constituição 23/21, do Poder Executivo), que limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos.

O placar foi de 312 votos a favor da proposta, 144 contrários e 57 deputados não votaram. Eram necessários 308 votos para que a PEC fosse aprovada em primeiro turno. A oposição se dividiu na votação. O PDT trocou de lado e apoiou a PEC, enquanto 10 deputados do PSB votaram a favor, apesar da orientação contrária do partido.

O plenário ainda precisa analisar os destaques, que são tentativas de mudança em pontos do texto. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve haver uma reunião na manhã desta quinta para decidir sobre o tema.

