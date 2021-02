Haddad: conluio entre Moro e a imprensa tradicional 'tortura a democracia brasileira'

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad criticou o conluio entre Sérgio Moro e a imprensa tradicional em um contexto no qual novas irregularidades cometidas na Lava Jato estão sendo reveladas, desta vez pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve acesso dos diálogos do ex-juiz com procuradores do Paraná, após autorização do Supremo Tribunal Federal.

"Como a parcialidade do Moro e da mídia se correspondem, não há, infelizmente, como esperar uma cobertura imparcial da mídia sobre a parcialidade do Moro. A democracia segue sendo torturada", escreveu Haddad no Twitter.

Quem também fez críticas aos jornais tradicionais foi o economista Eduardo Moreira. Moro e Dallagnol "recebem somente notas de rodapé da vergonhosa 'grande mídia'", disse o estudioso.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou a retirada do sigilo das mensagens trocadas entre Moro e procuradores do Ministério Público Federal (MPF-PR).

Em uma das mensagens, trocadas em 16 de fevereiro de 2016 e incluída pela defesa de Lula na ação, Moro perguntou a Deltan Dallagnol se os procuradores teriam uma "denúncia sólida o suficiente".

Após a decisão do Supremo, novas conversas entre Moro e procuradores devem ser publicadas.

