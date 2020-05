Haddad defende impeachment de Bolsonaro, que “sempre foi um pária”

247 - Em artigo na Folha de S.Paulo, publicado neste sábado (2), Fernando Haddad defende o impeachment de Bolsonaro: “Sendo restritivo na interpretação do Art. 85 da Constituição, como convém a uma democracia, não há dúvida de que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, pois atentou contra o livre exercício do Poder Legislativo e Judiciário. Sua participação em ato pela volta da ditadura em frente a um quartel do Exército não permite outra leitura”.

No entanto, escreve, são necessárias “condições políticas” que, para Haddad, “dependem exclusivamente da economia”.

No texto, o ex-prefeito de São Paulo afima que “Bolsonaro nunca foi do baixo clero; sempre foi um pária. A menção que fez, na última coletiva, ao encontro casual com Moro em um aeroporto em 2017 --ocasião em que foi desprezado-- é sintomático de quanto isso lhe é claro. Agora, Roberto Jefferson se dispõe a defender o mandato do capitão, a bala, com o apoio das milícias: um exército de achacadores e peculatários”.

Leia a íntegra aqui .



