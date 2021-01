Haddad diz que, sem rumo e sem liderança, Brasil perderá mais dois anos

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad dedicou sua coluna semanal à transição de poder nos Estados Unidos, mas também lamentou a situação política no Brasil. "Os EUA são, eles próprios, o mais bem-sucedido empreendimento cooperativo inter-estatal da história: 13 colônias que se transformaram em 50 Estados poderosos sob uma Constituição. Mesmo com os democratas, os EUA dificilmente terão olhos para a América Latina como área continental de desenvolvimento econômico", escreveu.

"Bolsonaro, do seu lado, não perde oportunidade de hostilizar nosso principal parceiro regional, a Argentina, e global, a China. E, mesmo tendo aceito praticamente todas as exigências europeias para celebrar o acordo UE-Mercosul, não conseguiu obter o necessário aval dos parlamentos dos países europeus em virtude de seu público compromisso com a destruição ambiental. Sem rumo e liderança, perderemos mais dois anos. No exterior, Bolsonaro é tema apenas de programas humorísticos. Devemos, porém, nos preparar desde logo para o depois", disse ainda Haddad.

O conhecimento liberta. Saiba mais