Haddad: eleição de Bolsonaro explicou ao mundo a dificuldade do Brasil em dialogar com as forças progressistas

247 - O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad criticou o papel das elites brasileiras na eleição de Jair Bolsonaro, que enfrenta sérios problemas para retomar o crescimento e enfrentar a pandemia do coronavírus. Presidenciável pelo PT em 2018, ele lamentou a natureza "predatória" das pessoas que integram a elite no País. De acordo com ele, Bolsonaro "é uma vergonha planetária".

"Toda nossa literatura produzida no país sobre nossa história e nossas elites fez menos para explicar o Brasil ao estrangeiro do que a eleição de Bolsonaro", disse Haddad em entrevista ao jornal El País. "A eleição de Bolsonaro explicou ao mundo a dificuldade que o Brasil tem de dialogar com as forças progressistas", acrescentou.

Haddad integra a Internacional Progressista, uma frente progressista mundial para defender os princípios da democracia e as conquistas sociais e ambientais. "Continuamos agredindo o meio ambiente continuamente, com uso de agrotóxicos, com grilagem. Estamos colhendo o resultado de políticas desastradas do ponto de vista ambiental", alertou.

Segundo o ex-prefeito, "estamos cavando um abismo social enorme e um abismo ambiental". "Os problemas socioambientais estão se agravando. Esse descalabro só se justifica pela ausência de comando político, por falta de liderança política no governo", continuou.

"Essa pandemia e o problema climático que o mundo está vivendo têm a ver com a agressão ao meio ambiente promovida pelo homem".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.