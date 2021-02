Haddad formaliza saída do Insper para colocar seu bloco na rua

247 - O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) oficializou sua saída do Insper, universidade em São Paulo onde foi professor por quatro anos.

“Gostaria de agradecer à comunidade acadêmica do Insper que me acolheu por quatro anos como docente, onde colaborei, sob coordenação de Sandro Cabral, com o mestrado em gestão pública. A Cláudio Haddad e Marcos Lisboa, minhas homenagens pelo belo trabalho”, postou Haddad no Twitter.

Ele deixa a instituição para se dedicar à política . Na quinta-feira (4), em entrevista à TV 247 , Haddad anunciou sua candidatura presidencial para 2022 ao afirmar que, numa conversa com o ex-presidente Lula, recebeu o pedido para “colocar o bloco na rua”.

https://t.co/KmVQCokhjG — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) February 12, 2021

