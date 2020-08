Haddad ironiza artigo de Armínio Fraga: “O teto subiu no telhado”

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad ironizou o artigo publicado pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga Armínio Fraga criticando o teto de gastos. "O teto subiu no telhado", disse edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad ironizou neste domingo (30) o artigo publicado pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga criticando o teto de gastos, uma das principais medidas em vigor deste que Dilma Rousseff sofreu um golpe para que fosse imposta no País uma agenda ultraneoliberal. "O teto subiu no telhado", disse.

A PEC do Teto dos Gastos, aprovada no governo Michel Temer e apoiada pela equipe de Jair Bolsonaro, congela os investimentos públicos por 20 anos. Neste período o investimento de um ano deve corresponder ao do ano anterior, corrigido pela inflação.

No artigo, Fraga disse que "o futuro macroeconômico do país ainda está longe de ser confiável". "Quem vai investir em um país com indicadores tão incertos? O que fazer então com o teto?", questionou.

"Restam então duas alternativas: defender a ferro e fogo o teto ou buscar uma saída mais equilibrada. Não creio que a defesa pura e simples do teto seja uma solução viável por muito mais tempo. Melhor planejar o quanto antes uma saída organizada e crível", acrescentou.

