Haddad: ou STF decide pela democracia ou opta pelo 'faz de conta' que levou um psicopata ao poder

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) alertou o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a necessidade de manter a anulação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Corte já havia condenado Sérgio Moro pela parcialidade contra o petista no processo do tríplex em Guarujá (SP).

"Depois da decisão terminativa da 2ª turma sobre a parcialidade de Moro, com o voto emblemático de Carmen Lúcia, o que o pleno do STF pode definir é se voltaremos a viver numa democracia plena ou se vamos continuar nesse faz de conta que levou um psicopata ao poder", afirmou Haddad no Twitter.

Nesta quarta-feira (14), a Corte julga o recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin que anulou as condenações do petista na Lava Jato no Paraná.

Depois da decisão terminativa da 2ª turma sobre a parcialidade de Moro, com o voto emblemático de Carmen Lúcia, o que o pleno do STF pode definir é se voltaremos a viver numa democracia plena ou se vamos continuar nesse faz de conta que levou um psicopata ao poder. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 14, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.