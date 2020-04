Haddad reforça a defesa do impeachment e diz que não há UTI para a democracia

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad, que disputou a eleição presidencial de 2018, voltou a reforçar sua defesa do impeachment de Jair Bolsonaro, que, segundo os editoriais de hoje do Globo , do Estado e da Folha , pretende implantar uma ditadura no Brasil, mas poderá ser contido pelas instituições.

Haddad contesta essa postura da elite brasileira, que atinge até setores do campo progressista. "Erro gravíssimo desdenhar ou minimizar ataques à democracia por parte de quem ocupa a presidência da República. Quando o verme do autoritarismo se instala, não há respirador que supra o ar que faltará. Não há UTI para a democracia", afirmou ele em seu twitter .

Haddad tem razão.

