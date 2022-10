Helder Barbalho saúda posição de Simone Tebet e diz que “MDB nunca fugiu de ajudar o Brasil”

Governador reeleito em primeiro turno no Pará reforçou seu apoio à candidatura Lula durante reunião com o ex-presidente em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador reeleito em primeiro turno no Paraná, Helder Barbalho (MDB), que declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, reforçou seu apoio e o de seu partido, o MDB, durante reunião com o candidato do PT em São Paulo na tarde desta quarta-feira (5). O encontro reuniu todos os governadores e senadores eleitos que apoiam o PT, além de outros candidatos que disputaram e não foram eleitos, governantes atuais e vice-governadores e governadoras.

Governador mais votado do Brasil na eleição de domingo, Helder Barbalho afirmou que o que une o grupo “é o Brasil”. E defendeu a candidatura de Lula “para que possamos assegurar um modelo de desenvolvimento para esse país, que garanta um modelo de desenvolvimento, que garanta justiça social. Que possamos olhar para a Amazônia num modelo de desenvolvimento sustentável, respeitando as nossas vocações, como o agronegócio e a mineração, mas que possam ser compatíveis com a floresta em pé”.

>>> Simone Tebet anuncia apoio a Lula: “reconheço nele o seu compromisso com a democracia”

O emedebista exaltou ainda “valores determinantes” para o MDB. “E aqui me deixa profundamente feliz ver várias lideranças do MDB, de ver a Simone [Tebet], que cumpriu um papel absolutamente importante no primeiro turno, elevando o debate e representando de maneira honrosa a história do MDB, poder nesse momento dialogar com o senhor, com o [Geraldo] Alckmin. E ver incorporado ao seu programa de governo teses e programas estratégicos, porque isso fortalece ainda mais, para que o nosso partido possa colaborar com o Brasil em mais essa missão”.

“O MDB nunca fugiu dos momentos que foi desafiado para ajudar o Brasil. E não será agora que nós iremos fugir a essa luta. Certamente conte com o estado do Pará, que estará junto com os demais estados da Amazônia para contribuir para que a democracia seja respeitada e as instituições sejam fortalecidas”, ressaltou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.