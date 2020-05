Heleno chama reportagem do JN de maldosa e recebe invertida de Bonner

Após o general Augusto Heleno chamar reportagem do jornal Nacional de "maldosa", Wilian Bonner salientou que não só que Jair Bolsonaro fez trocas no GSI, como também que não encontrou obstáculos para realizá-la edit

247 - A revelação de trocas de cargos feitas no Gabinete de Segurança Institucional gerou reação do ministro general Augusto Heleno, comandante da pasta, que chamou de maldosa a reportagem feita pela Rede Globo. O ministro enviou uma nota ao "Jornal Nacional", que foi lida e respondida ao vivo pelo âncora William Bonner, revela o portal do Portal UOL.

A reportagem do jornal, veiculada ontem, mostrou que, em 26 de março, quase um mês antes da reunião ministerial, o general André Laranja Sá Correa —então diretor do Departamento de Segurança Presidencial do GSI— foi promovido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para exercer o cargo de Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada.

A direção do Departamento de Segurança Presidencial acabou ficando com o então adjunto, Gustavo Suarez, promovido ao cargo titular da repartição. Uma terceira troca envolvendo a segurança pessoal do presidente ocorreu no Rio de Janeiro. Uma portaria de 28 de fevereiro, dois meses antes da reunião ministerial de abril, colocou o tenente coronel Rodrigo Garcia Otto para exercer a função de chefe no escritório de representação no Rio de Janeiro da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI.

A reportagem contestou a versão do presidente de que ele tentou fazer substituições na segurança do Rio, mas não conseguiu. Ao vivo, Bonner respondeu que a reportagem mostra não só que Bolsonaro fez trocas, como também que não encontrou obstáculos para realizá-las. "Não houve dificuldade para o presidente trocar ninguém da área realmente responsável pela segurança dele. E Bolsonaro não fez nenhuma reclamação quanto ao serviço. Ao contrário, promoveu o maior responsável por ele", disse o âncora.

