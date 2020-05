Heleno diz que jornalistas devem "fingir que não ouviram" xingamentos no Alvorada

General Heleno que os repórteres que cobrem a agenda de Jair Bolsonaro no palácio da Alvorada devem ser resilientes aos ataques que sofrem dos bolsonaristas que disputam um aceno do ocupante do Planalto. “Se alguém gritar, vocês têm que fingir que não ouviram”, defendeu edit

247 - O ministro do GSI, general Heleno, disse nesta quinta-feira (28) que os repórteres que cobrem a agenda de Jair Bolsonaro no palácio da Alvorada devem ser resilientes aos ataques que sofrem dos bolsonaristas que disputam um aceno do ocupante do Planalto. “Se alguém gritar, vocês têm que fingir que não ouviram”, defendeu

Segundo o portal O Antagonista, ele disse que “vim aqui para pacificar essa relação, para vocês terem tranquilidade de trabalhar, vocês têm que trabalhar e os manifestantes têm o direito de ficar ali. Agora, se alguém gritar, vocês têm que fingir que não ouviram.”

