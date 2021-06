Henrique Meirelles quer ser vice de Lula

Ultimamente, o ex-presidente do Banco Central e atual secretário do governador João Dória tem sido só elogios ao ex-presidente e não descarta a possibilidade de se vice na chapa de Lula edit

Forum - O ex-presidente do Banco Central durante a gestão do ex-presidente Lula (2002-10) Henrique Meirelles, não descarta a possibilidade de se vice na chapa do petista.

“Acho que tudo isso é muito prematuro, vai depender, inclusive, da terceira via, do resultado das prévias do PSDB”, diz Meirelles sobre a possibilidade de ser vice do ex-presidente Lula.

Todavia, ele tem dito que o seu objetivo é sair candidato ao Senado por Goiás, mas ainda não há garantia de que estará na chapa do governador Ronaldo Caiado (DEM).

Porém, de acordo com informações da Folha de S. Paulo, Meirelles tem adotado o tom de campanha e exaltado as realizações dos governos de Lula e também defende o seu trabalho no governo Doria: seus resultados no estado superam os de Bolsonaro.

“Eu trabalhei com o então presidente Lula por oito anos, no período em que o Brasil cresceu de forma extraordinária. Por outro lado, estou trabalhando muito bem com o governador Doria”, disse Meirelles ao jornal.

