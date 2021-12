"Hoje o favorito é o ex-presidente Lula", afirma Kassab

Apoie o 247

247 - Presidente do PSD, o ex-prefeito e ex-ministro Gilberto Kassab afirmou à Veja nesta segunda-feira (13) que o ex-presidente Lula (PT) já tem quase que vaga garantida no segundo turno da eleição presidencial de 2022.

De acordo com as pesquisas, o petista de fato lidera as intenções de voto, com possibilidade inclusive de ser eleito em primeiro turno.

Para Kassab, além do favoritismo, Lula conta com o fato de, provavelmente, não sofrer maiores desgaste até o pleito do próximo ano. "Acho que hoje o favorito é o ex-presidente Lula. Até por conta das pesquisas. Não vejo no horizonte que desgaste ele possa ter, até porque ele não é governo, é uma figura já conhecida. Por outro lado, o segundo lugar nas pesquisas vem caindo, que é o presidente Jair Bolsonaro, que é governo. E quem é governo sempre está sujeito a um desgaste adicional”.

Bolsonaro, por outro lado, segundo o dirigente partidário, "está em queda livre".

Apesar da análise, Kassab afirmou que não desistirá de lançar o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na corrida pelo Palácio do Planalto.

