“Ida de Temer para o Itamaraty é improvável”, diz Celso Amorim

“Um ex-presidente só iria para o governo se tivesse carta branca, não para receber ordens do Eduardo Bolsonaro”, avaliou o ex-chanceler Celso Amorim ao comentar os rumores de que Michel Temer irá aceitar assumir a pasta de Relações Exteriores do governo de Jair Bolsonaro. Assista edit

247 - O diplomata, ex-chanceler e ex-ministro da Defesa Celso Amorim avaliou, em entrevista concedida à TV 24, os rumores que apontam a ida de Michel Temer para assumir o Itamaraty no lugar do atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e considerou tal movimentação “improvável”.

“Um ex-presidente só pode entrar numa pasta ministerial com carta branca. Ele não vai ficar recebendo ordem do filho do Bolsonaro, como recebe o Ernesto Araújo”, apontou.

Amorim disse que “Temer teria que dar um passo à extrema-direita”, caso aceitasse o cargo no Itamaraty.

“O apoio que Bolsonaro tem externo e interno é da extrema-direita e o Temer não é extrema-direita, é uma direita conservadora, golpista, representa o centrão. Acho difícil que ele aceite”, acrescentou.

