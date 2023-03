“Ideias ridículas e inconstitucionais”, diz Calheiros sobre posicionamento de Lira em relação às MPs

Senador criticou a postura do presidente da Câmara diante do trâmite das medidas provisórias em discussão no Congresso edit

247 - O senador Renan Calheiros criticou a postura do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) diante do impasse sobre o rito de medidas provisórias na Casa. Segundo Calheiros, há disposição de Lira em “atrasar” as negociações em torno do trâmite das propostas.

“O Senado nada quer mais do que estabelece a Constituição. A Casa não vai mudar a Constituição para atender caprichos e invejas de Lira. Suas ideias são ridículas e inconstitucionais”, avaliou Calheiros em entrevista ao Metrópoles .

Na última segunda-feira (27), o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que líderes partidários da Casa vão apresentar "três ou quatro" propostas de texto para tentar resolver o impasse. Entre os critérios para se chegar a um acordo sobre o rito, Lira quer uma alteração na composição das comissões mistas, para que tenham uma proporção maior de deputados em relação aos senadores, como ocorre em outras comissões do tipo, como a Comissão Mista de Orçamento (CMO), composta por 30 deputados e 10 senadores.

Ainda de acordo com a reportagem, a decisão do Senado aconteceu porque, durante a pandemia de Covid-19, o Congresso aprovou uma resolução para que as MPs entrassem em votação diretamente no plenário da Câmara, como forma de dar celeridade às decisões do Executivo. A alteração, no entanto, não agradou Arthur Lira.

