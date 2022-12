Impasse com Tebet pode ser resolvido com vaga no STF, diz Helena Chagas

Apoie o 247

247 - O impasse diante do destino da senadora Simone Tebet (MDB-MS) no ministério do presidente diplomado Lula (PT) pode passar por uma “saída criativa”, diz a jornalista Helena Chagas.

Em sua conta no Twitter, Chagas apontou que há "rumores de que a solução para o impasse #Tebet pode passar por uma saída criativa que deixaria a senadora muito feliz. Nomeação para a vaga de Ricardo Lewandowiski em dois meses. Se Lula oferecer, ela topa. É professora de Direito”, tuitou a jornalista.

Rumores de que a solução para o impasse #Tebet pode passar por uma saída criativa que deixaria a senadora muito feliz. Nomeação para a vaga de Ricardo Lewandowiski em dois meses.. Se Lula oferecer, ela topa. É professora de Direito — Helena Chagas (@helenachagas) December 24, 2022

De acordo com reportagem da CNN Brasil , o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deve antecipar a sua aposentadoria do cargo, abrindo espaço para que Lula anuncie seu substituto.

Em maio, o magistrado completa 75 anos, idade prevista para a aposentadoria compulsória. Ele, no entanto, sinalizou que pode deixar os trabalhos forenses até abril.

