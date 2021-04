"Impeachment ganha força por cálculo da direita", diz Breno Altman

247 – "A oposição de direita pode se inclinar pelo impeachment por cálculo eleitoral. Com Lula demasiadamente forte para ser deslocado e com dificuldades para novamente interditá-lo, podem optar por impedir Bolsonaro e tomar o lugar do atual presidente em eventual segundo turno", avalia o jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi.

