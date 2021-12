‘Imprensa livre é pilar essencial de nossa sociedade democrática’, diz Fux, que proibiu entrevista de Lula na prisão

A declaração de presidente do STF é bem contrária ao seu parecer, em 2018, quando concedeu uma liminar suspendendo a divulgação de entrevista com Lula na prisão edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do STF, ministro Luiz Fux, que em 2018 proibiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de conceder entrevista dentro da prisão, disse nesta sexta-feira (17), durante seu discurso de encerramento dos trabalhos da Corte, destacou o papel da imprensa livre.

“Trata-se de pilar essencial de nossa sociedade democrática, exercido a partir da atuação corajosa e independente de jornalistas nacionais e estrangeiros, que testemunham os fatos, buscam a verdade e a apresentam ao mundo com destemor e com responsabilidade”, disse Fux.

A declaração de Fux é bem contrária ao seu parecer, em 2018, quando concedeu uma liminar suspendendo a divulgação de entrevista com Lula. O pedido de entrevista, feito pelo jornal Folha de S.Paulo, tinha sido deferido pelo ministro Ricardo Lewandowski.

PUBLICIDADE

À época, Fux determinou que, “caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por parte do aludido requerido, a proibição da divulgação do seu conteúdo por qualquer forma, sob pena da configuração de crime de desobediência (art. 536, § 3º, do novo Código de Processo Civil e art. 330 do Código Penal)".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE