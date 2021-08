Integrantes do PTB dizem que não compactuam com tom de Jefferson

Integrantes do partido querem dissociar a sigla na Câmara do comportamento do presidente da legenda edit

247 - Deputados do PTB, partido de Roberto Jefferson, preso nesta sexta-feira (13) por integrar uma rede de ataques às instituições democráticas nas chamadas “milícias digitais”, disseram que querem dissociar a bancada da sigla na Câmara por conta do comportamento do presidente da legenda.

De acordo com os parlamentares ouvidos pela reportagem da CNN, a prisão do ex-deputado não foi uma surpresa e os constantes ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) eram graves. Os parlamentares pontuaram, ainda, que não compactuam com o comportamento adotado pelo líder do PTB.

Um exemplo é a nota emitida pelo PTB de São Paulo. Segundo a sigla, "o PTB e seus dirigentes sempre respeitaram e continuam a respeitar o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal, em todos os seus ditames".

PUBLICIDADE

Em ordem de prisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que Jefferson integra organização criminosa que atua para derrubar a democracia. O inquérito da PF aponta contra o presidente do PTB: “crimes contra a honra, racismo, homofobia e incitação à prática de crimes, bem como o tipo penal decorrente de integrar organização criminosa”.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE