Investigados queriam abusar de direitos contra a democracia, diz Moraes

Para o ministro do STF Alexandre de Moraes, “os investigados pretendiam utilizar-se abusivamente dos direitos de reunião, greve e liberdade de expressão para atentar contra a Democracia” edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse que sua decisão por instaurar inquérito contra bolsonaristas que tentam contra a democracia, entre eles o cantor Sérgio Reis e o deputado-federal Otoni de Paula (PSC-RJ), foi motivada pela necessidade de colocar limites em “investigados que queriam abusar de direitos democráticos para “atentar contra a democracia”.

De acordo com reportagem do Radar, Moraes acredita que “os investigados pretendem utilizar-se abusivamente dos direitos de reunião, greve e liberdade de expressão, para atentar contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, ignorando a exigência constitucional das reuniões serem lícitas e pacíficas; inclusive atuando com ameaça de agressões físicas”, pontuou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE