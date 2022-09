Ipec: Lula lidera em 15 estados. Bolsonaro vence em 5 e no DF

Apoie o 247

247 - O Instituto Ipec afirmou que o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera em todos os nove estados no Nordeste, dois no Norte (Amazonas e Tocantins), dois no Sudeste (São Paulo, Minas Gerais) e um no Sul (Rio Grande do Sul). A informação foi publicada pelo portal Uol.

Jair Bolsonaro (PL) vence no Acre, em Mato Grosso, Distrito Federal, Rondônia, Roraima e em Santa Catarina.

Há empate técnico no Amapá, no Espírito Santo, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Paraná e no Rio de Janeiro.

Na pesquisa Datafolha, um dos principais institutos do País, o ex-presidente lidera, com 45% dos votos, de acordo com números divulgados na última quinta-feira (1).

