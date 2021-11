Irmão do diretor-geral da PF viaja à Tunísia com despesas pagas pelo governo

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, levou seu irmão para uma viagem de trabalho à Tunísia, entre 24 e 30 de outubro, com todas as despesas pagas pelo governo. Lotado no gabinete do do irmão, Fábio Henrique é delegado federal, mas não ocupa nenhuma função no órgão que justifique a viagem internacional.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a missão durou sete dias, conforme publicação no Diário Oficial da União. No entanto, na agenda do chefe da PF só há compromissos oficiais nos dias 27 e 28, em evento da interpol.

A comitiva à Tunísia contou também com mais dois membros, o diretor de combate à corrupção e um coordenador da área internacional.

A ida do irmão do diretor-geral em missão internacional gerou polêmica no órgão. Ainda de acordo com a reportagem, em atividades deste tipo o quadro é bem enxuto para não ter gastos extras.

Esta não foi a primeira viagem polêmica de Maiurino. Em sete meses o diretor já fez duas viagens internacionais. Segundo a reportagem, a primeira, em setembro, ele emendou uma missão oficial nos EUA com férias e conseguiu fazer entrar no país sua mulher e filhos, apesar do bloqueio a brasileiros.

