Irritado com Doria, presidente do PSDB dá aval para Leite trabalhar candidatura à Presidência

Segundo Bruno Araújo, a escolha do PSDB sobre a candidatura presidencial será construída em conjunto com União Brasil e MDB edit

247 - O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse, nesta sexta-feira, 1, que Eduardo Leite poderá trabalhar sua candidatura à Presidência da República, mesmo após a confirmação da pré-candidatura de João Doria, informa o site O Antagonista.

Nos bastidores, Araújo não esconde sua irritação com Doria, após a jogada do ex-governador de sinalizar que desistiria da eleição para pressionar a cúpula tucana a dar garantias de sua candidatura. Ele avalia até mesmo abandonar a coordenação da campanha de Doria.

“Era um momento de dar a devida estabilidade interna no PSDB, mas para nós seguirmos em frente com o projeto da associação. […] Se a carta era um instrumento para dar estabilidade, ela o fez. Em política, tem algo que vale mais do que papel e carta, são os fatos e acontecimentos. E isso é relevante. Esse momento foi superado", disse Araújo.

Araújo reafirmou que Doria é o candidato do partido, mas disse que não pode impedir Eduardo Leite de conversar com outras lideranças políticas. O tucano gaúcho marcou um encontro com o ex-juiz suspeito Sergio Moro para este sábado, 2.

Segundo ele, a escolha do PSDB sobre a candidatura presidencial será construída em conjunto com União Brasil, novo partido de Moro, e MDB, da senadora Simone Tebet, para formar uma chapa única da chamada "terceira via".

“A candidatura do PSDB está contida em um acordo. Um acordo político de um grande consórcio com a União Brasil e o MDB. Essa candidatura sai de algo além do PSDB. É a essa construção que nós estamos dedicados”, disse.

