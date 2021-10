Isolado por pressão interna e externa, Brasil vai pedir dinheiro na COP26

Apoie o 247

Metrópoles - A próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26) começa em menos de duas semanas, na Escócia, e deverá ter o Brasil como vidraça – alvo de governos estrangeiros, de ONGs ambientalistas internacionais e de críticos internos, que vão dos povos indígenas até setores do agro que não acham um bom negócio o país ser um patinho feio da agenda ambiental mundial.

Tendo de lidar com esse isolamento sem fazer concessões a todas essas pressões, a delegação do governo brasileiro pretende insistir na tentativa de cobrar dos países ricos recursos financeiros para perseguir metas de redução no desmatamento e de emissões de gases do efeito estufa mais ousadas do que as do Acordo de Paris, de 2015.

Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter negado o pedido de seu vice, Hamilton Mourão (PRTB), para liderar essa delegação, o responsável por repetir a mensagem que o próprio mandatário do país reforçou na Assembleia da ONU, em setembro, será o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que insistirá no discurso de que o Brasil tem apostado com vigor na proteção da natureza. O problema é que dados acessíveis a todos jogam contra essa versão.

“O governo Bolsonaro adota a estratégia de falar uma coisa e fazer outra, mas a comunidade internacional percebeu e isolou o Brasil de uma maneira que não pode ser revertida por mais discursos na COP26. Esse isolamento só será vencido com ações concretas, o que dificilmente vai acontecer nesta gestão”, avalia o ambientalista Marcio Astrini, que é secretário-executivo do Observatório do Clima e vai acompanhar presencialmente o evento em Glasgow, na Escócia, entre 31 de outubro e 12 de novembro.

“O Brasil não tem o que apresentar na COP. Todos os números são negativos, temos um ciclo fechado de anos de dados negativos, cujo principal é o do desmatamento, que é 46% maior do que era em 2018, numa ascensão que só pode ser explicada pela existência do governo Bolsonaro e de sua vontade de destruição do meio ambiente”, critica ainda Astrini, que não acredita que as pressões possam mudar a perspectiva a curto prazo. “É um governo que lucra politicamente com a destruição e que não vai mudar, porque o presidente está preso nessa agenda visando a reeleição”, afirma o ambientalista em entrevista ao Metrópoles.

