Ivan Valente recorre de decisão que extinguiu processo contra nomeação de Weintraub para o Banco Mundial

Decisão do juiz Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, arquivou ação que pedia a suspensão da nomeação de Abraham Weintraub para o Banco Mundial

247- O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) contra decisão do juiz Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, que arquivou ação que pedia a suspensão da nomeação de Abraham Weintraub para o Banco Mundial. A informação é do jornal Estado de S.Paulo

O magistrado extinguiu o processo alegando que se tratava de ‘ação popular de cunho partidário e ideológico. Valente então aponta que a justificativa do magistrado é valida por conta do histórico de ter derrubado, por liminar, a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Casa Civil em 2016, no auge do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). A indicação também foi suspensa por ordem do Supremo Tribunal Federal, deferida pelo ministro Gilmar Mendes.

