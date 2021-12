Jair Bolsonaro volta ao ataque contra Moro e diz que ele é “de esquerda” e “contra as armas”

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro prossegue em sua artilharia contra o ex-juiz suspeito Sergio Moro , que disputa com ele a fatia da extrema direita do eleitorado. Agora, lançou contra ele as inusitadas acusações de ser “de esquerda” e “contra as armas”. Foi nesta segunda (6), ao conversar com apoiadores nos portões do Palácio da Alvorada.

"Como é que o cara aceita trabalhar comigo sabendo que eu sou armamentista e depois trabalhar contra? Ele trabalhou contra muito tempo, descobri mais tarde. Tem que ter caráter, né: 'Olha, não me interessa trabalhar, porque sou de esquerda'", disse Bolsonaro à plateia.

Na live da última quinta-feira (2), Moro foi o principal alvo de Bolsonaro. Ele ficou irritado com o fato de o ex-juiz e seu ex-ministro haver afirmado que o presidente comemorou a libertação de Lula em 8 de novembro de 2019: “A última notícia dele é: ‘Bolsonaro comemorou quando Lula foi solto, diz Moro’. E no vídeo ele fala ‘ouvi dizer’. É um papel de palhaço, um cara sem caráter. Está se comportando como jornalista da Folha de S.Paulo ou do Antagonista. Aprendeu rápido, hein, Sergio Moro? Aprendeu rápido com a velha política. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Saiu pelo governo pelas portas dos fundos, traindo a gente…”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE