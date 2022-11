Janja: "Quero ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira dama"

Apoie o 247

247 - A futura primeira-dama do Brasil Rosângela da Silva, a Janja, revelou que quer ressignificar o conteúdo do que é ser primeira-dama.

Em entrevista ao ‘Fantástico’, da qual o jornal O Globo reproduziu trechos na edição desta segunda-feira (14), a socióloga disse ainda que se inspira em Eva Perón e Michelle Obama e contou que partiu dela a ligação de Lula a Simone Tebet.

"Talvez eu queira ressignificar o conteúdo de o que é ser uma primeira-dama, trazendo pautas para as mulheres, e as famílias. Talvez seja um papel mais de articulação com a sociedade civil", afirmou.

Nesse contexto de maior participação, Janja declarou que duas primeiras-damas que lhe servem de inspiração são Eva Perón, da Argentina, e Michelle Obama, dos Estados Unidos. "Quando eu fui para Argentina, eu visitei a Casa de Evita, museu de Evita Perón, e me revelaram algumas coisas sobre a história dela que eu acho que nem todo mundo na sociedade brasileira conhece".

Janja contou sobre a tensão vivida durante a apuração do segundo turno: "No momento do resultado, a gente estava no escritório. Foi um momento muito... tipo, “respiramos”. Respiramos porque foi uma apuração difícil. Ganhamos, e a primeira coisa que ele queria fazer era sair e abraçar o pessoal que ficou à tarde inteira ali no portão".

Janja também se referiu ao papel que desempenhou na iniciativa de convidar a senadora Simone Tebet para a aliança com Lula. "Eu falei com a senadora, e os dois (Lula e Tebet) conversaram. Não foi nada de 'você vai ligar' ou isso. Eu não tenho nenhum papel de articulação política. (...) Era importante conversar com ela e, primeiro, dizer que foi uma campanha bonita que ela fez".

Sobre críticas internas feitas durante a campanha eleitoral de filiados do PT de que ela estaria se envolvendo demais na campanha, Janja diz que não se abalou.

