Janones defende auxílio permanente e Lula responde: "estamos juntos nisso. vamos conversar"

247 - O presidenciável André Janones (Avante) defendeu que o Auxílio Brasil, de R$ 600, seja enviado aos mais pobres de forma permanente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição em outubro, disse que é a favor da proposta e chamou o deputado federal para conversar.

"Fico feliz. Essa também é a causa que me motiva na política, estamos juntos nisso. Vamos conversar", escreveu o petista, nesta quinta-feira (28), pelo Twitter.

Antes da resposta de Lula, o deputado citou o problema da fome. De acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado no dia 8 de junho, 33,1 milhões de brasileiros passam fome, um aumento de quase 50% (14 milhões) em pouco mais de um ano.

Fico feliz. Essa também é a causa que me motiva na política, estamos juntos nisso. Vamos conversar.

