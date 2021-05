Jean Wyllys defende candidatura de Lula: é preciso "reconstruir o que foi arruinado"

247 - Mais novo filiado ao PT, o ex-deputado federal Jean Wyllys (RJ) defendeu a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Brasil retomar o crescimento econômico e os direitos sociais. "Quando ele teve os direitos políticos devolvido e um clima de esperança, um vento de esperança varreu o país e fez aquele discurso, coincidentemente no dia do meu aniversário e eu fiz uma pintura que vai ser dele, que é uma vela acessa refletida no chão com uma estrelinha do PT iluminada. Naquele momento eu entendi que era preciso concentrar forças para recuperar, pra gente reconstruir o que foi arruinado", disse o parlamentar, que vive em autoexílio na Europa. A entrevista foi concedida à Revista Forum.

Segundo Wyllys, Jair Bolsonaro e seus apoiadores podem radicalizar de alguma forma, porque o governo "sabe que está perdendo terreno, Lula figura como o candidato que derrota ele em todos os cenários, tem uma queda de popularidade dele (Bolsonaro)". "Eles estão radicalizados. Um rato acuado pode ser muito perigo, todo rato acuado, é ali que ele se torna mais agressivo e mais perigoso", continuou.

O deputado comentou quando voltará ao Brasil. "Vou voltar quando eu me sentir seguro, quando eu achar que o território, que o terreno é seguro para voltar. Eu não posso vacilar. O fascismo está radicalizando nesse momento no Brasil. A gente viu no desfile das motos", disse.

