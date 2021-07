Jeferson Miola: “O desmentido do Braga Netto à imprensa não tem nenhum valor”

247 - “O desmentido do Braga Netto à imprensa não tem nenhum valor. Ele tem de ser convocado para se explicar ao Congresso sobre esta ameaça e também sobre o ataque ao Senado feito por ele e os Comandantes das 3 Forças”, disse o articulista Jeferson Miola sobre as ameaças do general Braga Netto à democracia.

1 de 2

O desmentido do Braga Netto à imprensa não tem nenhum valor.

Ele tem de ser convocado pra se explicar ao Congresso sobre esta ameaça e também sobre o ataque ao Senado feito por ele e os Comandantes das 3 Forças.https://t.co/PRWTlBZH1n — jeferson miola (@jefmiola) July 22, 2021

A decisão foi tomada após a revelação de que Jair Bolsonaro não está isolado em seu projeto de implantar uma ditadura no Brasil. Ele conta com o apoio do general Braga Netto, seu ministro da Defesa e homem de confiança. É o que revelam as jornalistas Andreza Matais e Vera Rosa, em reportagem publicada no Estado de S. Paulo. "No último dia 8, uma quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar, a quem interessasse, que não haveria eleições em 2022, se não houvesse voto impresso e auditável. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica", apontam.

PUBLICIDADE

Apesar de Lira e Braga Netto terem negado a ameaça, o jornal O Estado de S. Paulo manteve as informações e reafirmou que o general ameaçou suspender as eleições presidenciais de 2022.

Em nota assinada pelo general Walter Braga Netto, o Ministério da Defesa afirmou que as "Forças Armadas atuam e sempre atuarão dentro dos limites previstos na Constituição". De acordo com a pasta, a discussão sobre o voto impresso "está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema". Ou seja, Braga Netto negou recado a Lira mas reafirmou apoio ao voto impresso.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.