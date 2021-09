Jefferson terá de pagar R$ 300 mil a Eduardo Leite por ofensas homofóbicas

Apoie o 247

247 - O ex-deputado e presidente nacional do PTB,Roberto Jefferson, foi condenado a pagar R$ 300 mil por ofensas homofóbicas contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em março deste ano, Jefferson chamou o tucano de “viado”, durante entrevista para uma rádio gaúcha.

Segundo informações do site O Antagonista, o juiz Ramiro Oliveira Cardoso, da 16ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, entendeu que Jefferson “incitou, de forma chula, o preconceito contra homossexuais, a partir da criação de factoide”.

Ainda segundo a reportagem, os R$300 mil deverão ser destinados ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, mantido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

