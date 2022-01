João Doria elogia criação de federação entre PSDB e Cidadania: "Juntos seremos mais fortes"

Apoie o 247

247 - O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), elogiou a criação de uma federação entre PSDB e Cidadania. "Meus cumprimentos aos presidentes do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire, pela ótima decisão de criar uma federação entre nossos partidos", disse em sua rede social. "Juntos seremos mais fortes e lutaremos pelo Brasil e os brasileiros".

O Cidadania já havia decidido abrir caminho para uma federação. A Executiva do partido deve se reunir novamente no início de fevereiro. Além do PSDB, o partido também avalia outras siglas.

Nas próximas eleições, em outubro de 2022, as federações vão valer para os pleitos de deputado estadual, distrital e federal.

