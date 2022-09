Joaquim Barbosa manda recado para TSE sobre intervenção de militares nas eleições: “olho vivo com eles!”

Apoie o 247

247 - O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa foi às redes sociais, nas últimas horas, com um alerta indireto para o atual comando do TSE: “Olho vivo” nas Forças Armadas.

A reação de Barbosa ocorre após vir à tona a intenção dos militares de fazerem uma “apuração paralela” das eleições deste ano por amostragem, ideia defendida também por Jair Bolsonaro, que recorrentemente descredibiliza o sistema eleitoral vigente.

“Permitir que militares interfiram nesse tema vital à institucionalidade nacional equivale a fraquejar, ceder, abdicar aos sagrados deveres constitucionais. O que eles querem é criar o mínimo pretexto para perpetrar o golpe. Olho vivo neles!”, escreveu Barbosa no Twitter, de acordo com Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

