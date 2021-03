Joaquim de Carvalho: "decisão de Fachin não foi para salvar Moro, mas para salvar o Judiciário"

“A decisão de Fachin sobre a anulação das sentenças contra Lula é para tentar salvar a justiça, não para salvar Moro. Alguma coisa tinha que ser feita, ele dá um recado para sociedade, de que o judiciário serve para alguma coisa”, avalia o jornalista Joaquim de Carvalho, que está em Araraquara com o repórter cinematográfico Thiago Melo, preparando o documentário sobre o caso Delgatti, que é patrocinado pela comunidade 247 edit

Carvalho está em Araraquara com o repórter cinematográfico Thiago Melo preparando o documentário sobre o caso do hacker Walter Delgatti, que expôs as mensagens comprometedoras entre os procuradores da Lava Jato. A produção é patrocinada pela comunidade 247.

Ao citar o documentário, Joaquim diz que as mensagens hackeadas por Delgatti apontam que a Rede Globo está “enrolada até o pescoço” com os membros da força tarefa da Lava Jato. “Tem mensagem envolvendo até o que a Miriam Leitão iria dizer”, revela.

